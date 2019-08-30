Лукашенко раздал ордена и медали

Александр Лукашенко подписал указы о награждении большой группы граждан орденами и медалями.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, наградами удостоены работники различных сфер.

В частности, как отмечается, орденом «За службу Родине» III степени награжден начальник Могилевского института МВД генерал-майор Валерий Полищук; орденом Почета — профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств Владимир Забелло и судья суда Ошмянского района Виталий Казакевич; орденом Франциска Скорины — заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств Владимир Товстик.

Также президент подписал указы о награждении медалями «За трудовые заслуги», Франциска Скорины и «За безупречную службу».

Объявлена благодарность президента коллективу ОАО «Полесьежилстрой», ведущему мастеру сцены Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Тадеушу Кокштысу и руководителю Белыничской СДЮШОР Виктору Подольскому.