Лукашенко раздал ордена и медали

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Александр Лукашенко подписал указы о награждении большой группы граждан орденами и медалями.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, наградами удостоены работники различных сфер.

В частности, как отмечается, орденом «За службу Родине» III степени награжден начальник Могилевского института МВД генерал-майор Валерий Полищук; орденом Почета — профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств Владимир Забелло и судья суда Ошмянского района Виталий Казакевич; орденом Франциска Скорины — заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств Владимир Товстик.

Также президент подписал указы о награждении медалями «За трудовые заслуги», Франциска Скорины и «За безупречную службу».

Объявлена благодарность президента коллективу ОАО «Полесьежилстрой», ведущему мастеру сцены Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Тадеушу Кокштысу и руководителю Белыничской СДЮШОР Виктору Подольскому.
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Тэги: награда ордена Персона: Александр Лукашенко Валерий Полищук Владимир Забелло Виталий Казакевич Владимир Товстик Тадеуш Кокштыс Виктор Подольский

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