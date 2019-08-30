Новый посол Великобритании приступила к работе в Минске

Новый посол Великобритании Жаклин Перкинс приступила к работе в Минске, сообщили БелаПАН в британской дипмиссии.

Фото со страницы посольства Великобритании в Минске в соцсети

По информации посольства, она прибыла в Беларусь 28 августа.

Перкинс была назначена послом Великобритании в Беларуси в июне нынешнего года. Она карьерный дипломат: работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, Кувейте. Изучала русский язык в Кембриджском университете.

Перкинс замужем, у нее двое детей. В Минск новый британский дипломат привезла двух своих собак — мальтийского шнауцера и бишона ши-тцу.

Ее предшественница Фионна Гибб, которая работала в Беларуси с января 2016 года, покинула Беларусь 23 августа в связи с окончанием дипломатической миссии.