Новый посол Великобритании приступила к работе в Минске

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Новый посол Великобритании Жаклин Перкинс приступила к работе в Минске, сообщили БелаПАН в британской дипмиссии.

Фото со страницы посольства Великобритании в Минске в соцсети

По информации посольства, она прибыла в Беларусь 28 августа.


Посол Великобритании Фионна Гибб покинула Беларусь

Перкинс была назначена послом Великобритании в Беларуси в июне нынешнего года. Она карьерный дипломат: работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, Кувейте. Изучала русский язык в Кембриджском университете.

Перкинс замужем, у нее двое детей. В Минск новый британский дипломат привезла двух своих собак — мальтийского шнауцера и бишона ши-тцу.

Ее предшественница Фионна Гибб, которая работала в Беларуси с января 2016 года, покинула Беларусь 23 августа в связи с окончанием дипломатической миссии.
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Тэги: Великобритания Беларусь-Великобритания посольство Великобритании Персона: Жаклин Перкинс

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