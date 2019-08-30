«Говори правду» выдвинуло 36 представителей в избиркомы

Общественное объединение «Говори правду» (ГП) выдвинуло 36 своих представителей в 7 территориальных и 29 окружных комиссий на парламентских выборах, сообщает пресс-служба ГП.

«Мы уверены, что все они могут быть достойными членами комиссий и обеспечить справедливые выборы», — заявили в объединении.

«Говори правду» призвало власти «включить представителей от гражданского общества и демократических сил в избирательные комиссии», что будет свидетельствовать об «открытости проведения выборов и способствовать развитию и политической стабильности в Беларуси».

«Мы также считаем, что для того, чтобы защитить справедливость в Беларуси, в новом созыве Палаты представителей обязательно должны быть представители альтернативы. Только это может создать условия для мирного цивилизованного диалога и политического развития Беларуси», — говорится в сообщении общественного объединения.

Согласно календарному плану проведения выборов в Палату представителей, 30 августа — крайний срок подачи документов о выдвижения представителей в состав избирательных комиссий — окружных, областных и Минской городской.

16 августа сопредседатель объединения Андрей Дмитриев сообщил БелаПАН, что «Говори правду» выдвинет до 50 претендентов на участие в выборах в Палату представителей.

Выборы в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября 2019 года.