В Гомеле на пожаре погибли три человека

Три человека погибли на пожаре в одной из многоэтажек на улице Народного ополчения в Гомеле.

Как сообщается, пожар произошел на восьмом этаже многоквартиного дома. Работники МЧС успели спасти хозяина жилища, которого нашли на полу в коридоре — у мужчины термоингаляционная травма, ожог верхних дыхательных путей, ожоги тела 2-3 степени. В настоящее время он находится под присмотром медиков.

В ходе разведки в комнате спасатели обнаружили три тела «без признаков жизни», личности которых устанавливаются.

Одной из версий причин возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.