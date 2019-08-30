В Гомеле на пожаре погибли три человека
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Три человека погибли на пожаре в одной из многоэтажек на улице Народного ополчения в Гомеле.
Как сообщается, пожар произошел на восьмом этаже многоквартиного дома. Работники МЧС успели спасти хозяина жилища, которого нашли на полу в коридоре — у мужчины термоингаляционная травма, ожог верхних дыхательных путей, ожоги тела 2-3 степени. В настоящее время он находится под присмотром медиков.
В ходе разведки в комнате спасатели обнаружили три тела «без признаков жизни», личности которых устанавливаются.
Одной из версий причин возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.