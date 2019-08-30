Медведев лично позвонил Лукашенко, чтобы поздравить с днем рождения

30 августа состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с Александром Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, Медведев «тепло поздравил» Лукашенко с днем рождения. Во время беседы также «были затронуты отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня».

Ранее Лукашенко с 65-летием по телефону и телеграммой поздравил президент России Владимир Путин.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. В 2010 году в его официальную биографию, опубликованную на сайте президента, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 августа на 31-е.

Это обстоятельство в президентской администрации объяснили тем, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. В те годы в сельских роддомах точное время рождения ребенка не отмечалось, и новорожденного Лукашенко записали на 30 августа, по дате поступления его матери в роддом.

«Президент спокойно относится к этой дате, и он не придавал ей значения до момента рождения младшего сына Николая, который появился на свет 31 августа. Уже после рождения Николая президент начал интересоваться у матери подробностями своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо 31 августа», — пояснил тогда БелаПАН сотрудник президентской администрации.

Сейчас в официальной биографии на сайте президента днем его рождения указана дата 31 августа.