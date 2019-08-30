К президентским выборам повысят минимальную зарплату

Минимальная заработная плата вырастет 1 января 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 582 от 29 августа.

Как сообщили в правительстве, она составит 375 рублей.

Документ принят в соответствии с положением закона «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» от 17 июля 2002 года, которое предусматривает возможность ежегодного установления минимальной зарплаты, а также ее индексации в зависимости от инфляции.

Как сообщалось, минимальная заработная плата с 1 января 2019 года составляла 330 рублей.

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.