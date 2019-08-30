Лига Европы. Обидчикам БАТЭ достались сильные соперники

Стали известны все квартеты группового этапа Лиги Европы УЕФА.

За титул будут спорить два клуба, которые подставили подножку борисовскому БАТЭ (сначала в розыгрыше Лиги чемпионов — «Русенборг», затем «Астана» — в Лиге Европы).

Вот итоги жеребьевки:

группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж»;

группа B: «Динамо-Киев», «Копенгаген», «Мальме», «Лугано»;

группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор»;

группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК;

группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР;

группа F: «Арсенал», «Айнтрахт», «Стандард», «Виктория»;

группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейеноорд», «Рейнджерс»;

группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош»;

группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия»;

группа J: «Рома», «Боруссия» (Мюнхенгладбах), «Истанбул», «Вольфсбергер»;

группа «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован»;

группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», АЗ.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.