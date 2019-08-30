Лига Европы. Обидчикам БАТЭ достались сильные соперники
Стали известны все квартеты группового этапа Лиги Европы УЕФА.
За титул будут спорить два клуба, которые подставили подножку борисовскому БАТЭ (сначала в розыгрыше Лиги чемпионов — «Русенборг», затем «Астана» — в Лиге Европы).
Вот итоги жеребьевки:
- группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж»;
- группа B: «Динамо-Киев», «Копенгаген», «Мальме», «Лугано»;
- группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор»;
- группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК;
- группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР;
- группа F: «Арсенал», «Айнтрахт», «Стандард», «Виктория»;
- группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейеноорд», «Рейнджерс»;
- группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош»;
- группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия»;
- группа J: «Рома», «Боруссия» (Мюнхенгладбах), «Истанбул», «Вольфсбергер»;
- группа «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован»;
- группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», АЗ.
Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.