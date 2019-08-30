Лига Европы. Обидчикам БАТЭ достались сильные соперники

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Стали известны все квартеты группового этапа Лиги Европы УЕФА.

За титул будут спорить два клуба, которые подставили подножку борисовскому БАТЭ (сначала в розыгрыше Лиги чемпионов — «Русенборг», затем «Астана» — в Лиге Европы).

Вот итоги жеребьевки:

  • группа A: «Севилья», АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж»;
  • группа B: «Динамо-Киев», «Копенгаген», «Мальме», «Лугано»;
  • группа C: «Базель», «Краснодар», «Хетафе», «Трабзонспор»;
  • группа D: «Спортинг», ПСВ, «Русенборг», ЛАСК;
  • группа E: «Лацио», «Селтик», «Ренн», ЧФР;
  • группа F: «Арсенал», «Айнтрахт», «Стандард», «Виктория»;
  • группа G: «Порту», «Янг Бойз», «Фейеноорд», «Рейнджерс»;
  • группа H: ЦСКА, «Лудогорец», «Эспаньол», «Ференцварош»;
  • группа I: «Вольфсбург», «Гент», «Сент-Этьен», «Александрия»;
  • группа J: «Рома», «Боруссия» (Мюнхенгладбах), «Истанбул», «Вольфсбергер»;
  • группа «Бешикташ», «Брага», «Вулверхэмптон», «Слован»;
  • группа L: «Манчестер Юнайтед», «Астана», «Партизан», АЗ.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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Тэги: Лига Европы

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