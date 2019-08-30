Видеофакт. Минчанин скрывался от ГАИ и съехал в кювет

Инцидент произошел днем 29 августа в Слуцком районе.

По информации пресс-службы МВД, инспектор ГАИ попытался остановить для проверки автомобиль Mazda возле агрогородка Греск, но водитель лишь прибавил скорость.

На закруглении дороги ехавший на высокой скорости легковой автомобиль занесло, и он оказался в кювете. Водитель попытался выехать задним ходом, однако был заблокирован служебной машиной.

Нарушителем оказался пьяный 65-летний минчанин, приехавший в Слуцкий район на дачу.