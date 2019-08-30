Видеофакт. Минчанин скрывался от ГАИ и съехал в кювет

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Инцидент произошел днем 29 августа в Слуцком районе.

По информации пресс-службы МВД, инспектор ГАИ попытался остановить для проверки автомобиль Mazda возле агрогородка Греск, но водитель лишь прибавил скорость.

 

 

На закруглении дороги ехавший на высокой скорости легковой автомобиль занесло, и он оказался в кювете. Водитель попытался выехать задним ходом, однако был заблокирован служебной машиной.

Нарушителем оказался пьяный 65-летний минчанин, приехавший в Слуцкий район на дачу.
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Тэги: пьянство за рулем ДТП погоня ГАИ Город: Слуцк

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