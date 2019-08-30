Площадку возле минского ж/д вокзала выставили на аукцион под терминал такси

Аукцион по продаже права заключения договора аренды площадки размером 516 кв.м намечен на 6 сентября.

Фото: Минский городской центр недвижимости

Здесь должен быть размещен терминал такси с камерами видеонаблюдения, кнопками экстренного реагирования и вызова специальных служб, шлагбаумами автоматической системы въезда и выезда, сообщили в Минском городском центре недвижимости.

Победитель аукциона обязан заключать договоры с перевозчиками, которые эксплуатируют автомобили не более 10 лет. Также важно, чтобы водители придерживались делового стиля одежды.

Начальная цена права заключения договора аренды равна 2180 рублям.