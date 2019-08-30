Видеофакт. В Минске задержали лжедетектива

Бывший уголовник представлялся частным детективом, брал заказы у граждан и оплату за них, а свои обязательства не выполнял.

По информации пресс-службы МВД, житель одной из деревень Минского района создал сайт, на котором рекламировал услуги частного детектива. Он получал заказы на слежку за коммерческими партнерами, конкурентами, неверными супругами. Мужчина брал предоплату, обещая в ответ предоставить информацию из автоматизированных баз данных МВД, проследить, установить прослушку, предоставить детализацию телефонных соединений.

Оперативники задержали мошенника с поличным при получении денег за предоставление компрометирующих сведений о партнере по бизнесу.