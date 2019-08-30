Гомельскую школьницу и ее друзей судят за распространение наркотиков

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Слушания по уголовному делу начались в суде Советского района Гомеля.

По информации «Гомельской правды», 16-летнюю девушку, ее 17-летнего парня и их совершеннолетнего друга задержали в ноябре 2018 года.

У молодых людей нашли 1,2 грамма психотропа. Во время обыска по месту жительства девушки оперативники обнаружили весы и упаковочные материалы, а также еще 100 граммов аналогичного вещества.

По версии следствия, с 24 сентября до момента задержания несовершеннолетние работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Сделанные ими закладки нашли на территории Гомеля и Могилева.

В уголовном деле фигурирует еще один 18-летний гомельчанин. Ему предъявлено обвинение в незаконных действиях с психотропными веществами без цели сбыта.
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Тэги: статья 328 распространение наркотиков суд Город: Гомель

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