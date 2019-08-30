Тима Белорусских выступит на фестивале от Мосгордумы во время митинга оппозиции

Власти Москвы организуют развлекательные мероприятия во время всех последних акций оппозиции.

Митинг оппозиции 10 августа. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

В программе очевидно ангажированного фестиваля «PRO лето», который пройдет 31 августа, значится 20-летний минчанин Тима Белорусских, который планировал выступать в этот день в Мурманской области.

На концерте от Мосгордумы, среди прочих, выступят «Дискотека Авария», Ольга Бузова, Alekseev, Алексей Воробьев.

Российская оппозиция проведет в этот день очередную акцию протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.

10 августа на проспекте Сахарова прошел самый массовый с декабря 2011 года митинг, собравший до 60 тысяч человек. На него пришли Юрий Дудь, Илья Варламов, Леонид Парфенов, Данила Поперечный, Аглая Тарасова, Oxxxymiron, Face и др.