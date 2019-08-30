Гомельчанин убил кота, несколько раз наступив тому на голову

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Мужчину судят за убийство животного в присутствии малолетнего.


В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр

По сообщению областного УСК, 54-летний житель Гомеля праздновал день рождения сожительницы 7 июля во дворе частного дома. Когда гости разошлись, на стол запрыгнул бездомный котенок, который попытался съесть оставленную еду. Мужчина схватил его, отнес на пустырь возле дома, бросил под дерево и несколько раз наступил на голову. От полученных травм животное скончалось на месте происшествия.

Свидетелями стали женщина с четырехлетним сыном, которая заявила о случившемся в милицию.
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Тэги: жестокое обращение с животными убийство кота Город: Гомель

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