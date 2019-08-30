БАТЭ написал возмущенное письмо гендиректору «Астаны»

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Михаил Гурман обвинил главного тренера БАТЭ в употреблении фразы «имея "Астану"» в негативном окрасе.

Это возмутило руководство чемпиона Беларуси.


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«Считаем недопустимыми ремарки, которые вы позволили себе по итогам вчерашнего матча. Алексей Бага не допускал оскорблений в адрес ФК "Астана". Вам стоило тщательнее разобраться в ситуации, прежде чем сделать неуместное и оскорбительное заявление. Вызывает недоумение, что глагол "имел" вы трактуете исключительно в негативно-жаргонном смысле, а не в первом словарном значении. Впрочем, каждый думает в меру своих образованности и воспитанности. Надеемся, в дальнейшем вы будете внимательнее и осмотрительнее в суждениях и высказываниях», — написали в БАТЭ.

Алексей Бага использовал глагол «иметь» без негативных оттенков. Тренер перечислил соперников по пути к плей-офф квалификации Лиги Европы. На записи эту фразу можно услышать с отметки 6:40.
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Тэги: ФК Астана ФК БАТЭ Лига Европы Персона: Михаил Гурман Алексей Бага Город: Борисов

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