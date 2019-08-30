БАТЭ написал возмущенное письмо гендиректору «Астаны»

Михаил Гурман обвинил главного тренера БАТЭ в употреблении фразы «имея "Астану"» в негативном окрасе.

Это возмутило руководство чемпиона Беларуси.

«Считаем недопустимыми ремарки, которые вы позволили себе по итогам вчерашнего матча. Алексей Бага не допускал оскорблений в адрес ФК "Астана". Вам стоило тщательнее разобраться в ситуации, прежде чем сделать неуместное и оскорбительное заявление. Вызывает недоумение, что глагол "имел" вы трактуете исключительно в негативно-жаргонном смысле, а не в первом словарном значении. Впрочем, каждый думает в меру своих образованности и воспитанности. Надеемся, в дальнейшем вы будете внимательнее и осмотрительнее в суждениях и высказываниях», — написали в БАТЭ.