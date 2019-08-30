Суд отказал национальному аэропорту Минск в удовлетворении иска к сайту petitions.by

Экономический суд Минска 30 августа отказал национальному аэропорту Минск в исковых требованиях к сайту petitions.by. Решение вынес судья Игорь Мурашкин.

Кроме того, суд постановил взыскать с аэропорта 1400 рублей в пользу ответчика для компенсации расходов ответчика за юридическую помощь.

Представители аэропорта подавали исковую жалобу в связи с петицией, составленной 6 июля сервисами перевозки пассажиров и размещенной на сайте petitions.by. Составители обращения призвали отменить плату за пользование стоянкой для автомобильного транспорта более двух раз в сутки для перевозчиков, не заключивших специальный договор. Под петицией подписались 360 человек, она была направлена в Министерство антимонопольного регулирования. 8 августа на нее получен ответ из Министерства транспорта и коммуникаций.

Представители национального аэропорта сочли фрагменты этой петиции и публикации о ней в СМИ недостоверной информацией и потребовали в иске удалить петицию, опубликовать опровержение, а также прекратить публикацию ссылок на петицию «операторами поисковых систем».

Истцы настаивали на том, что размещенная петиция препятствует хозяйственной деятельности аэропорта, в частности работе терминала такси. Они считают, что перевозчики, прочитав данную информацию, могут отказаться от сотрудничества с аэропортом.

«Удаление информации с сайта не является борьбой аэропорта с обращениями, податель обращения не является ответчиком», — отметил в своем выступлении представитель национального аэропорта.

Также, по его словам, аэропорт не заключает договор со службами такси, а бесплатно дает им согласие на работу на своей территории и электронный пропуск для беспрепятственного въезда на его территорию.

Сторона ответчика заявляла, что аэропорт пытается «перечеркнуть конституционное право, которым попытались воспользоваться 360 человек, подписавших петицию». Также она отметила, что размещенная информация соответствует действительности. Ответчик подчеркнул, что аэропорт прислал свою позицию по данной петиции только после двух судебных слушаний, 27 августа. Сайт petitions.by разместил это пояснение на той же странице с петицией.

Представитель ответчика, руководитель проекта petitions.by Владимир Ковалкин удовлетворен решением суда.

«Я рад, что суд стал на защиту интересов граждан и общества, на защиту их конституционных прав на обращение в госорганы. Сайт работает не как СМИ, а как информационная система, позволяющая гражданам подавать обращения, взаимодействовать с государственными органами власти, добиваться позитивных изменений в нашем обществе. И безусловно, эти конституционные права граждан гораздо выше узких корпоративных интересов отдельно взятого республиканского унитарного предприятия, которое пытается лишить граждан их конституционных прав», — сказал он.

Представители аэропорта от комментариев отказались.