В Астрахани трое полицейских сделали закладку с наркотиками ради улучшения раскрываемости

Сотрудники Астраханского линейного отдела МВД на транспорте договорились со своим знакомым, что тот продаст человеку наркотики, а они его задержат и привлекут к уголовной ответственности, чтобы повысить показатели своей работы.

Подозреваемые не смогли довести свой умысел до конца, так как сотрудники управления ФСБ по области нашли возле железной дороги сверток с «наркотическим средством общей массой 0,51 г».

Следствие установило, что этот сверток оставили подозреваемые полицейские, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств заведено уголовное дело.