Украинский военнослужащий погиб на Донбассе

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В вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил сообщается, что пророссийские сепаратисты шесть раз обстреляли украинские позиции за 30 августа.


Украинского военного убили на Донбассе

Четыре раза сепаратисты открывали огонь по опорным пунктам у Водяного из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия.

Украинские позиции вблизи Новотроицкого были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганского — из гранатометов различных систем.

Во время выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: война на Донбассе ООС ВСУ ДНР

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