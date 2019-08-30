Минская «Юность» победила «Лозанну» в Лиге чемпионов

Восьмикратный чемпион Беларуси провел матч стартового тура группового раунда тернира.

Минчане вели со счетом 2:0 в третьем эпизоде после шайб Кашкара и Цыганова на 42-й и 47-й минутах. Соперник быстро сравнял счет: на 52-й минуте отличился Йорис, на 57-й — Бертши. Упущенное преимущество не сломило игроков «Юности» и они победили в овертайме. Итоговый счет — 3:2 в пользу минчан.

Следующий матч «Юность» проведет 1 сентября дома против чешского «Тршинеца», который проиграл «Пеликансу» из Финляндии.

В минувшем розыгрыше турнира минчане заняли последнее место в группе, проиграв четыре игры и выиграв две. Но тогда они по сумме двух матчей победили «Мальмё» — 6:2, 1:4. Этот шведский клуб стал первым в группе и дошел до четвертьфинала.