На выходных ГАИ продолжит проводить по всей стране спецмероприятие

Госавтоинспекция продолжает проведение по всей стране спецмероприятия, которое началось 25 августа.

Как ранее сообщалось, акция «Внимание — дети!» направлена на предупреждение детского травматизма, сокращение несчастных случаев на дорогах.

Так, в частности, по 5 сентября включительно водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

В рамках спецмероприятия экипажи ДПС будут контролировать безопасную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением ПДД вблизи школ.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи школ, проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также во дворах.