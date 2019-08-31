На выходных ГАИ продолжит проводить по всей стране спецмероприятие

/ Общество
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Госавтоинспекция продолжает проведение по всей стране спецмероприятия, которое началось 25 августа.

Как ранее сообщалось, акция «Внимание — дети!» направлена на предупреждение детского травматизма, сокращение несчастных случаев на дорогах.

Так, в частности, по 5 сентября включительно водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

В рамках спецмероприятия экипажи ДПС будут контролировать безопасную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением ПДД вблизи школ.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи школ, проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также во дворах.
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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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