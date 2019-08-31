US Open. Азаренко и Барти вышли во второй круг парного разряда

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Белорусско-австралийский дуэт Виктория Азаренко/Эшли Барти успешно преодолели первый круг женского парного разряда Открытого чемпионата США.

На старте последнего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» они в трех партиях победили российско-румынскую пару Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску — 4:6, 6:1, 6:1.

Следующими их соперницами станут Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирз (США).

Ранее сообщалось, что успешно стартовали в парном разряде Арина Соболенко/Элизе Мертенс и Александра Саснович/Витория Кужмова.
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Тэги: теннис US Open Персона: Виктория Азаренко Эшли Барти Маргарита Гаспарян Моника Никулеску Город: Нью-Йорк

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