«Всего наилучшего, Тигрица!» Соболенко рассталась с личным тренером

Самая рейтинговая сегодня белорусская теннисистка (13-й номер в WTA) объявила о расставании с личным тренером, известным в прошлом российским спортсменом Дмитрием Турсуновым. Об этом первая ракетка страны объявила в инстаграме.

Соболенко и Турсунов с трофеем. Фото: pressball.by

«Спасибо за все и всего наилучшего в будущем!» — написала Соболенко в соцсети.

Турсунов также прокомментировал расставание с подопечной.

«Хочу поблагодарить тебя за прошлый год и половину этого. Наиболее забавное и волнующее время моей жизни. Это было действительно лучшее и самое насыщенное время, где я нашел себя и свое предназначение. Знаю, иногда были тяжелые времена, но это все еще печально — пойти разными дорогами. Счастлив обернуться и сказать: я рискнул всем, что имел, и грустно, что не мог сделать больше. Всего наилучшего в твоем пути, Тигрица, — написал россиянин в своем инстаграме.

Под руководством Турсунова Арина Соболенко выиграла три титула ВТА — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне.

Сейчас теннисистка продолжает выступление в парном разряде Открытого чемпионата США с бельгийкой Элизе Мертенс, где они вышли во второй этап розыгрыша.

13—14 сентября белорусской сборной, лидером которой является Соболенко, предстоит домашний матч 1 круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Португалии.