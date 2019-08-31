Робот Федор включился лишь после того, как космонавт припугнул его молотком

Российский космонавт Алексей Овчинин с большим трудом смог включить человекоподобного робота Федора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию.

Фото: Александр Скворцов / «Роскосмос»

По информации портала meduza.io , во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) космонавт сообщил, что 10-15 раз включал и выключал кнопку электропитания на плече робота, прежде чем Федор заработал.

«Может, по ней (кнопке включения) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — сказал Овчинин. Специалисты ЦУП посоветовали ему заменить аккумуляторные батареи робота, но вскоре космонавт сообщил, что Федор заработал: «Вот он включился и даже сказал что-то».

Сам Федор сообщил в твиттере, что ему «пришлось» произвести автозапуск, чтобы избежать дальнейших проблем с космонавтом.

Робот Федор пока не предназначен для работы в открытом космосе, а чем конкретно он будет заниматься на борту МКС, не сообщалось. Ожидается, что он будет выполнять операции под управлением космонавта Александра Скворцова, но даже сам Скворцов не говорит, что будет делать с роботом помимо проверки его способности выполнять команды.