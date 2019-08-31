Убивший мать молотком житель Новополоцка приговорен к 15 годам лишения свободы

Витебский областной суд рассмотрел 30 августа уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новополоцка, обвинявшегося в жестоком убийстве матери.

Как сообщает сайт Верховного суда Беларуси, в январе 2019 года ранее не судимый мужчина, находясь по месту своего жительства в Новополоцке, в ходе ссоры с матерью, возникшей на почве неприязненных отношений, с целью умышленного лишения жизни потерпевшей нанес ей не менее восьми ударов молотком в голову. В результате открытой проникающей черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте инцидента.

Обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступления — не отрицал свою причастность к причинению смерти матери, однако настаивал на отсутствии у него умысла на убийство.

Судебная коллегия признала смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, явку с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Согласно приговору суда обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, на основании п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием его в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Постановлено также взыскать в пользу потерпевшего, которым признан брат погибшей, материальную компенсацию в сумме 40 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.