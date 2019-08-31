Минская ГАИ объявила места установки камер фиксации скорости в сентябре

ГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовала график и список мест, где в сентябре на столичных улицах будут установлены камеры автоматической фиксации скорости.

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Так, по нечетным числам с 1 по 29 сентября с 7 до 20 часов камеры будут установлены на проспекте Жукова, д. 17, ул. Чкалова, д. 1, ул. Могилевская, д. 36, а с 2 по 30 сентября, по четным числам, с 7 до 20 часов – по адресам: проспект Независимости, д. 45, ул. Куйбышева, д. 57, ул. Богдановича, д. 78. Кроме того, в вечернее время, с 20 до 02 часов, в период с 1 по 30 сентября камеры будут установлены на ул.Куйбышева, д.69, пр-т Независимости, д.131 к.2, ул. Московская, д.22, ул. Орловская, д.80, ул. Кижеватова, д.36, ул. Ленина, д.46, ул. Кальварийская, д.58 к.1, пр-т Пушкина, д.№55, пр-т Партизанский, д.178 и ул.Кальварийская, д.25. На всех этих улицах действует ограничение скорости 60 км/ч.