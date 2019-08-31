Крупнейший в мире оператор связи может инвестировать в белорусские высокотехнологичные проекты

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Крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов China Mobile изучает возможность инвестиций в белорусские проекты, сообщает БелаПАН со ссылкой на посольство Беларуси в Китае.

Офис компании China Mobile. Фото: ru.wikipedia.org

Этот вопрос обсуждался 28 августа на встрече посла Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилла Рудого с исполнительным вице-президентом компании China Mobile Ли Чжэнмао.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, проведение совместного IT-форума в 2020 году, а также возможности привлечения прямых китайских инвестиций в белорусские высокотехнологичные проекты», — говорится в сообщении.

China Mobile Limited — китайская телекоммуникационная компания, является крупнейшим оператором мобильной связи в мире по количеству абонентов, которое превышает 900 миллионов. Является крупнейшей компанией, зарегистрированной в Гонконге. Контроль над China Mobile принадлежит китайскому правительству (Министерству информационных технологий КНР).
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Тэги: Беларусь-КНР инвестиции China Mobile Персона: Кирилл Рудой Ли Чжэнмао

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