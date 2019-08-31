Лукашенко: главное — свое население накормить хорошей картошкой

Александр Лукашенко 31 августа во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, приехав в поле на территории ОАО «Озерицкий-Агро», ознакомился с ходом уборки картофеля и высоко оценил качество продукции.

Александру Лукашенко продемонстрировали различные селекционные сорта картофеля, выведенные белорусскими учеными, а также образцы урожая, выращенного в хозяйстве. Фото: president.gov.by

Как было доложено главе государства, в этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки. Отечественную продукцию готовы закупать Сербия, Македония, Узбекистан, другие страны, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования — в первую очередь обеспечить свое население. «Прежде чем вытолкнуть картофель на внешние рынки, для себя резервы, стабфонды для населения и в хранилище положить, чтобы продать на будущий год. И семена. Все остальное — пожалуйста, продавай на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное!» — сказал он.

В этом году ожидается хороший урожай, планируется собрать около 7 млн т. Лукашенко обратил внимание, что большую часть урожая — порядка 5,5 т — производят частные хозяйства, в связи с чем потребовал обеспечить у них закупку картофеля, помочь с реализацией.

«Самое святое — это стабилизационные фонды. Это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках, самых лучших сортов, — потребовал глава государства. — Главное для нас в этот год — свое население накормить хорошей картошкой».

Лукашенко высоко оценил качество сортов картофеля белорусской селекции. Он добавил, что многие из новинок опробовал лично в своем приусадебном хозяйстве и остался весьма доволен: «Это чудо-картофель — новые сорта».

Глава государства убежден, что желание других стран приобретать белорусский картофель обусловлено не только неурожаем, но и хорошим качеством продукции. «Они понимают, что это самая лучшая картошка. Потому что мы всегда занимались картофелеводством. Новые сорта, выращенные из пробирки, в лаборатории исследовали и в России, и у нас — они прекрасные, — подчеркнул он. — Уже в разных странах, как в народе говорят, вывели картофель, сеют лишь бы что. Лет десять назад и нам было трудно, тоже забросили все, и мы потихоньку с учеными восстанавливали производство нормального картофеля».

Лукашенко еще раз обратил внимание, что необходимо строго придерживаться обозначенной им стратегии в реализации урожая картофеля: сначала обеспечить свое население, заполнить хранилища, а уже после — реализовать на экспорт. «Если есть излишки у крестьян, надо Белкоопсоюз сориентировать сейчас, чтобы все это выкупили, чтобы помогли продать, чтобы колхозы и совхозы закупили и продали по тем каналам, которые есть.

Отдельно глава государства затронул тему поставок картофеля в Украину, где из-за засухи пропала значительная часть урожая. «Надо Украине помочь, раз у них была засуха. Может, еще президент Украины попросит и семенами помочь», — сказал Лукашенко.

Главе государства продемонстрировали различные селекционные сорта картофеля, выведенные белорусскими учеными. В качестве одного из достоинств было отмечено на порядок меньшее содержание нитратов от предельно допустимой нормы.