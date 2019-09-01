Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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Беларусь 1 сентября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета министров № 576, ставка экспортной пошлины составила:

  • на сырую нефть — 90,7 доллара за тонну (ранее — 94,1),
  • на прямогонный бензин — 49,8 (51,7),
  • на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 27,2 (28,2).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, снижались 1 августа.
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Тэги: пошлины на нефтепродукты белорусские НПЗ нефтепрдукты

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