Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 1 сентября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Согласно постановлению Совета министров № 576, ставка экспортной пошлины составила:
- на сырую нефть — 90,7 доллара за тонну (ранее — 94,1),
- на прямогонный бензин — 49,8 (51,7),
- на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 27,2 (28,2).
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, снижались 1 августа.