Тарифная ставка первого разряда выросла на 12,6%

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Тарифная ставка первого разряда для бюджетных организаций выросла с 36,4 рубля до 41-го.

Соответствующее постановление (№ 583) приняли в Совмине 29 августа.


Условия оплаты труда бюджетникам планируют изменить с 2020 года

Александр Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций, принимая 27 августа с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника.

По расчетам правительства, повышение тарифной ставки при сохранении средней заработной платы по стране на уровне 1055 рублей позволит выполнить поручение главы государства, согласно которому заработки бюджетников должны быть на уровне 80% к средней зарплате.

В целом на повышение оплаты труда бюджетников до конца этого года будет направлено дополнительно 300 млн рублей, сообщает пресс-служба. Отмечается, что часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки ко II Европейским играм (94 млн рублей). 80 млн из этой суммы по поручению Александра Лукашенко будут потрачены на повышение зарплаты в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Тэги: зарплата бюджетников тарифная ставка первого разряда средняя зарплата доходы белорусов

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