США нанесли удар по боевикам Аль-Каиды в Сирии

Правозащитники сообщают о возможной гибели 40 мирных жителей провинцииИдлиб во время американского авиаудара.

Целями операции являлись лидеры террористов, ответственные за нападения, которые несут угрозу гражданам Соединенных Штатов, их партнерам и мирным жителям, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США.

Между тем не менее 40 человек могли стать жертвами ракетного удара США в провинции Идлиб. Такие данные приводит Сирийский наблюдательный совет по правам человека. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Военный конфликт в Сирии между президентом Башаром Асадом, вооруженной оппозицией и исламистами длится с 2011 года. За это время погибли сотни тысяч граждан этой страны.