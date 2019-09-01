США нанесли удар по боевикам Аль-Каиды в Сирии

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Правозащитники сообщают о возможной гибели 40 мирных жителей провинцииИдлиб во время американского авиаудара.

Целями операции являлись лидеры террористов, ответственные за нападения, которые несут угрозу гражданам Соединенных Штатов, их партнерам и мирным жителям, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США.


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Между тем не менее 40 человек могли стать жертвами ракетного удара США в провинции Идлиб. Такие данные приводит Сирийский наблюдательный совет по правам человека. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Военный конфликт в Сирии между президентом Башаром Асадом, вооруженной оппозицией и исламистами длится с 2011 года. За это время погибли сотни тысяч граждан этой страны.
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Тэги: война в Сирии Аль-Каида США-Сирия Идлиб

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