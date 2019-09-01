Противники аккумуляторного завода определились с кандидатом на выборы

На площади Ленина в Бресте 1 сентября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Александр Кабанов. Фото: «Новы Час»

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было более 150 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции. После встречи на площади противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Активист общественной кампании против аккумуляторного завода, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов сообщил, что инициативная группа противников завода приняла решение о его выдвижении кандидатом на предстоящие парламентские выборы 17 ноября. «Инициативная группа совещалась более месяца, и активисты остановились на моей кандидатуре, так как у меня есть опыт участия в избирательных кампаниях», — сообщил Кабанов.

Он намерен баллотироваться в избирательном округе №1 Бреста. В команде с ним будут активисты общественной кампании против аккумуляторного завода Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.

Сейчас ведется работа над предвыборной программой, которая будет представлена позже. Кабанов пригласил брестчан включаться в работу инициативной группы по сбору подписей. Сбор подписей будет проходить в форме пикетов почти ежедневно в нескольких точках города.

Кабанов пригласил противников завода включаться в участковые избирательные комиссии и становиться наблюдателями на выборах. «Общественная кампания против аккумуляторного завода, которая началась еще в январе 2018 года, показала, что есть много проблем, в том числе экологических, которые надо решать на законодательном уровне, чтобы законы были четкие, понятные и чтобы их невозможно было трактовать произвольно, кто как захочет», — заявил Кабанов. К примеру, по его словам, формулировки закона практически лишают возможности жителей региона провести местный референдум.

Собравшиеся положительно восприняли идею о выдвижении Кабанова на парламентские выборы.