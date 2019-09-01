Соболенко, Азаренко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open

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Три белорусские спортсменки — Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович — продолжают выступления в парном разряде на открытом чемпионате США.

Виктория Азаренко и Эшли Барти из Австралии победили пару Абигейл Спирс (США) / Надежда Киченок (Украина) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (12:10).

Арина Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс оказались сильнее чешки Каролины Муховой и швейцарки Джил Тайхман — 7:6 (7:1), 6:3.

Александра Саснович в паре со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой одолели американский дуэт  Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд — 6:4, 6:2.
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Тэги: US Open женский теннис белорусский теннис Персона: Арина Соболенко Виктория Азаренко Александра Саснович

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