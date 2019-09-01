Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра в аэропорту
В инструкцию об осуществлении досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности внесли изменения.
Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций и МВД (№4/54) опубликовано на Национальном правовом портале.
Теперь электронные приборы и устройства, включая ноутбуки и смартфоны, фото-, видеоаппаратуру, необходимо извлечь из ручной клади и разместить в корзины отдельно от иного содержимого ручной клади.
Также обновлен список запрещенных к провозу на борту воздушного судна предметов. Нельзя в вещах, находящихся при пассажире, провозить принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками, ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см (ранее было любой длины); ножи для резки картона; ножницы с длиной лезвия более 6 см (если мерить от центра шарнира).
Кроме того, в багаже запрещено провозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи. Их можно брать в ручную кладь.
При этом из запрещенного списка исключили шипованную обувь и коньки.