Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра в аэропорту

В инструкцию об осуществлении досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности внесли изменения.

Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций и МВД (№4/54) опубликовано на Национальном правовом портале.

Теперь электронные приборы и устройства, включая ноутбуки и смартфоны, фото-, видеоаппаратуру, необходимо извлечь из ручной клади и разместить в корзины отдельно от иного содержимого ручной клади.

Также обновлен список запрещенных к провозу на борту воздушного судна предметов. Нельзя в вещах, находящихся при пассажире, провозить принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками, ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см (ранее было любой длины); ножи для резки картона; ножницы с длиной лезвия более 6 см (если мерить от центра шарнира).

Кроме того, в багаже запрещено провозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи. Их можно брать в ручную кладь.

При этом из запрещенного списка исключили шипованную обувь и коньки.