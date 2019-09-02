Беларусь попала в поле повышенного атмосферного давления — объявлен желтый уровень опасности

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В первый рабочий день осени Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. В западных регионах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимально воздух прогреется до +23..+29°C (в юго-западных районах до +30..+31°C). В связи с жарой объявлен желтый уровень опасности.

В столице осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Столбик термометра покважет:

  • утром +11..+14°C;
  • днем +25..+27°C;
  • вечером +18..+21°C.
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Тэги: погода

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