Беларусь попала в поле повышенного атмосферного давления — объявлен желтый уровень опасности
В первый рабочий день осени Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. В западных регионах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Максимально воздух прогреется до +23..+29°C (в юго-западных районах до +30..+31°C). В связи с жарой объявлен желтый уровень опасности.
В столице осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Столбик термометра покважет:
- утром +11..+14°C;
- днем +25..+27°C;
- вечером +18..+21°C.