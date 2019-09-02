Ураган «Дориан» усилился до самой опасной категории — скорость ветра достигает 285 км/ч

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Ураган «Дориан», усилившийся до пятой, самой опасной, категории, в воскресенье обрушился на северо-запад Багамских островов. Как сообщается, скорость ветра внутри урагана достигает 285 км/ч.

Национальный центр по наблюдению за ураганами уже назвал его «катастрофическим».

В настоящее время он направляется в сторону одного из самых популярных у туристов мест отдыха — остров Абако.

 

Глава США Дональд Трамп, ранее отменивший свой визит в Варшаву, посетил штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям и призвал всех, кто находится на пути «Дориана», «прислушиваться ко всем предупреждениям и распоряжениям об эвакуации, исходящим от местных властей».

Ожидается, что ветры ураганной силы будут распространяться в стороны на расстояние до 45 километров от центра «Дориана», а ветры силы тропического шторма — на расстояние до 165 километров,  пишет ГА.
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Тэги: США ураган Дориан Персона: Дональд Трамп

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