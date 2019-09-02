Министр Карпенко не видит «большой проблемы» в новом законе об отсрочках от призыва в армию

Министр образования Игорь Карпенко не видит «большой проблемы» в новом законе об отсрочках от призыва в армию.

«Ну давайте скажем откровенно: человек закончил высшее учебное заведение, хочет поступать в магистратуру. А что, магистратура сегодня — обязательная ступень для того, чтобы пойти потом работать? Нет, это необязательная ступень», — заявил Карпенко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышла в эфир 1 сентября).

«Мы договорились, — продолжил он, — что магистратура у нас научно-ориентированная. То есть тот человек, который пойдет в науку… Значит, какая тут проблема? Во-первых, у нас нет массового набора на эту специальность. Вот в этом году мы берем порядка трех тысяч человек на бюджет всего лишь по стране. Ну, отбросьте какое-то количество девочек, которых всегда больше, чем мальчиков, у нас. Как бы я не вижу здесь большой проблемы».

«А с другой стороны, если он закончил вуз, никто ж не отменял, допустим, ну, к примеру, службу в резерве. Потом, никто не отменял и другие отсрочки, поэтому я вот не вижу здесь каких-то таких больших проблем. И я думаю, что этот год и второй год, следующий год покажут, что, скорее всего, этих проблем больших не будет и сбалансированно все это будет выстроено», — сказал чиновник.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» вступил в силу 10 августа. Палата представителей приняла документ в первом чтении 26 июня, во втором — 28 июня, в тот же день его одобрил Совет Республики. Александр Лукашенко подписал закон 24 июля.

Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также лишь единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию.

Таким образом, выпускники учебных заведений среднего специального или профессионально-технического характера, поступившие в вуз, и выпускники вузов — бакалавры, поступившие в магистратуру или аспирантуру, должны будут приостановить свое обучение для службы в армии.

Принцип единовременного предоставления отсрочки от службы в армии не будет распространяться на граждан, обучающихся за границей по направлениям государственных органов или организаций.