«Динамо-Минск» — «Нефтехимик». Букмекеры не верят в «зубров»
Сегодня на «Минск-Арене» «зубры» стартуют в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020.
Соперником минчан станет «Нефтехимик».
Букмекеры фаворитом матча назвали гостей:
- победа «Динамо» — 2.50-2.68;
- ничья — 3.60-3.97;
- победа «Нефтехимика» — 2.37-2.40.
Далее «зубров» ждет трехматчевая гостевая серия, во время которой их соперниками будут:
- 4.09. – «Динамо-Москва»;
- 6.09. – «Сочи»;
- 8.09. – «Спартак».
После этого минчане вернутся домой, где 12 сентября сразятся с «Сибирью».