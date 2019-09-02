«Динамо-Минск» — «Нефтехимик». Букмекеры не верят в «зубров»

Сегодня на «Минск-Арене» «зубры» стартуют в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

Соперником минчан станет «Нефтехимик».

Букмекеры фаворитом матча назвали гостей:

победа «Динамо» — 2.50-2.68;

ничья — 3.60-3.97;

победа «Нефтехимика» — 2.37-2.40.

Далее «зубров» ждет трехматчевая гостевая серия, во время которой их соперниками будут:

4.09. – «Динамо-Москва»;

6.09. – «Сочи»;

8.09. – «Спартак».

После этого минчане вернутся домой, где 12 сентября сразятся с «Сибирью».