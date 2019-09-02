«Динамо-Минск» — «Нефтехимик». Букмекеры не верят в «зубров»

/ Спорт
Просмотров: 136

Сегодня на «Минск-Арене» «зубры» стартуют в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020.

Соперником минчан станет «Нефтехимик».

Букмекеры фаворитом матча назвали гостей:

  • победа «Динамо» — 2.50-2.68;
  • ничья — 3.60-3.97;
  • победа «Нефтехимика» — 2.37-2.40.

Далее «зубров» ждет трехматчевая гостевая серия, во время которой их соперниками будут:

  • 4.09. – «Динамо-Москва»;
  • 6.09. – «Сочи»;
  • 8.09. – «Спартак».

После этого минчане вернутся домой, где 12 сентября сразятся с «Сибирью».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси