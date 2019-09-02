Под Витебском горела столовая
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Пожар в поселке Октябрьский (Витебский район) произошел накануне днем.
По информации спасателей, возгорание произошло в одном из помещений неэксплуатируемого здания столовой (принадлежит Витебской универсальной базе).
В результате огнем повреждены деревянные поддоны и входная дверь.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Лидском районе на пожаре сгорели два человека.
Всего за истекшие дежурные сутки в Беларуси произошли двадцать пожаров (с начала года 4199).