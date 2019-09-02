В Минске парочка соорудила «глушилку» для рамок и воровала в магазинах

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До четырех лет лишения свободы каждому грозит 28-летнему парню и 31-летней женщине, которые занимались воровством в магазинах.

По информации столичной милиции, парочка придумала нехитрую схему получения дохода. Они соорудили необычную ручную кладь, которая позволяла проходить через магнитные рамки в ТЦ незамеченными.

Всего их добычей стали две пары солнцезащитных очков, продукты питания и элитный алкоголь. Похищенное они продавали на улице малознакомым людям.

В отношении них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 («Кража»).
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Тэги: кража Город: Минск

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