В Минске парочка соорудила «глушилку» для рамок и воровала в магазинах

До четырех лет лишения свободы каждому грозит 28-летнему парню и 31-летней женщине, которые занимались воровством в магазинах.

По информации столичной милиции, парочка придумала нехитрую схему получения дохода. Они соорудили необычную ручную кладь, которая позволяла проходить через магнитные рамки в ТЦ незамеченными.

Всего их добычей стали две пары солнцезащитных очков, продукты питания и элитный алкоголь. Похищенное они продавали на улице малознакомым людям.

В отношении них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 («Кража»).