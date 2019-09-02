Windows 10 можно переустановить через облако
Эпоха установочных дисков и флешек, похоже, уходит в прошлое. Так, в сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустановки операционной системы по сети из облака.
Как сообщается, при установке из облака будет выводиться предупреждение о том, что все пользовательские приложения будут удалены. Кроме того, загрузить из облака нужно будет не менее 2,86 ГБ установочных файлов. Конечно, это требует бесперебойного подключения к сети.
Устанавливаться будет та же сборка и версия системы, которая стояла до этого. Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview. В пользовательской версии она появится чуть позже, пишет