Windows 10 можно переустановить через облако

Эпоха установочных дисков и флешек, похоже, уходит в прошлое. Так, в сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустановки операционной системы по сети из облака.

Как сообщается, при установке из облака будет выводиться предупреждение о том, что все пользовательские приложения будут удалены. Кроме того, загрузить из облака нужно будет не менее 2,86 ГБ установочных файлов. Конечно, это требует бесперебойного подключения к сети.