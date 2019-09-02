Исследователи назвали дюжину самых полезных овощей

Специалисты в сфере здорового питания назвали самые полезные овощи, регулярное употребление которых поможет снизить вероятность болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и онкологических заболеваний, пишет «НВ» .

Шпинат

Известный американский нутрициолог Эми Шапиро назвал шпинат чемпионом среди овощей по содержанию железа, магния, калия, а также каротиноидов. Кроме того, аппетитные зеленые листья содержат массу витаминов и имеют невысокую калорийность (около 22 кКал на 100 граммов продукта).

Цветная капуста

В цветной капусте содержатся витамины С и К, фолиевая кислота, кальций, калий и клетчатка. Эти вещества имеют антиоксидантный и иммунопротекторный эффект. Кроме того, они помогают в борьбе с аномальными клетками, т.е. помогают избежать рака. Кстати, этот овощ имеют невысокую энергетическую ценность (25 кКал/100 гр).

Спаржа

Калорийность спаржи — 20 кКал в 100 гр овощей. И это витаминная бомба: в ней содержатся А, К, В6, а также кальций и фолиевая кислота. Кроме того, овощ оказывает слабый диуретический эффект, поэтому его рекомендуют людям, страдающим от отеков.

Морковь

Не зря наши мамы заставляли нас есть морковку. В ней содержится большое количество витаминов К, С, В и конечно, витамин А. Этот корнеплод считают одним из эффективных борцов с иммунными заболеваниями.

Брокколи

Доктор Уилл Коул считает самыми ценными свойствами брокколи способность укреплять сосуды и регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, овощ содержит много клетчатки, что способствует улучшению пищеварения.

Сладкий картофель

Доктор Джуди Хинойоза, физиотерапевт и натуропат, считает сладкий картофель особо ценным благодаря содержанию калия, витаминов В6 и С, а также бета-каротина. Регулярное употребления этого овоща с низким гликемическим индексом помогает снизить вероятность диабета.

Брюссельская капуста

Пользу брюссельской капусты научно обосновал эксперт по кетогенной диете доктор Джош Акс. Овощ содержит серу, что способствует метилированию организма, снижая вероятность воспалений. Это помогает выводу токсинов.

Лук и чеснок

Ароматические соединения и сера в составе этих овощей, по мнению доктора Хинойозы, могут уберечь вас от рака прямой кишки, яичника, а также рта. Французское исследование 345 пациентов с раком молочной железы показало, что увеличение потребления чеснока, наряду с луком и клетчаткой, может снизить риск рецидива рака молочной железы.

Листовая капуста

Этот овощ содержит глюкозинолаты, которые расщепляются на биологически активные соединения в процессе пищеварения. Эти соединения могут помочь защитить клетки от повреждения ДНК, помочь деактивировать канцерогены, уменьшить воспаление и стимулировать гибель аномальных клеток - все это может снизить риск развития рака. В листовой капусте также много витаминов A, C, K и B, калия, кальция и меди, что делает ее полезной для здоровья сердца, мозга и костей.

Свекла

Свекла содержит много клетчатки, которая медленно усваивается, не вызывая скачков инсулина. А согласно Австралийскому исследованию, этот овощ может понижать кровяное давление. Отличная новость для гипертоников, не так ли?

Сладкий перец

Этот вкусный овощ содержит много витамина А и С, калия, фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов. Зеленые виды также содержат лютеин, соединение, которое защищает зрение. Калорийность болгарского перца — 27 кКал на 100 гр.

Зеленый горошек

Хотя горох содержит больше углеводов, чем другие некрахмалистые овощи, на самом деле он также полон полезных соединений. Зеленый горошек включает в себя клетчатку, витамины А, С и К, рибофлавин, тиамин, ниацин и фолат. А в 100 граммах вареного гороха содержится колоссальные 6 граммов белка.