Фотофакт. Лукашенко посетил в школу-новостройку

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В первый день нового учебного года Александр Лукашенко посетил столичный микрорайон Великий Лес, где принял участие в церемонии открытия средней школы № 93.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что этот день «волнующий для всех нас, особенно для родителей и учеников». «Стартует очередной учебный год. Мы, взрослые, всегда искренне желаем, чтобы он был для вас интересным, успешным и познавательным. И он обязательно станет таким, если каждый из вас осознает ценность знаний, которые дает школа», — обратился он к школьникам.

Главе государства передали символический ключ от новой школы, который он в свою очередь вручил директору СШ № 93 Оксане Цимбаленко. После чего они и председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак перерезали традиционную ленточку.
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Тэги: День знаний открытие школы Персона: Александр Лукашенко Оксана Цимбаленко Город: Минск

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