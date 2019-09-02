Из-за урагана «Дориан» эвакуируют жителей трех штатов

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, уровень осадков из-за шторма, связанного с ураганом «Дориан», в северо-западной части Багамских островов может составить от 30 до 60 сантиметров и до 75 сантиметров в изолированных районах.

Власти нескольких штатов на юго-восточном побережье страны издали приказы об эвакуации населения самых уязвимых районов. Распоряжения об эвакуации вступили в силу в понедельник во Флориде, Джорджии и Южной Каролине.

С призывом прислушаться к распоряжениям властей выступил Дональд Трамп. Это связано с тем, что многие люди отказываются покидать свой дом.