Из-за урагана «Дориан» эвакуируют жителей трех штатов

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По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, уровень осадков из-за шторма, связанного с ураганом «Дориан», в северо-западной части Багамских островов может составить от 30 до 60 сантиметров и до 75 сантиметров в изолированных районах.


Ураган «Дориан» усилился до самой опасной категории — скорость ветра достигает 285 км/ч

Власти нескольких штатов на юго-восточном побережье страны издали приказы об эвакуации населения самых уязвимых районов. Распоряжения об эвакуации вступили в силу в понедельник во Флориде, Джорджии и Южной Каролине.

С призывом прислушаться к распоряжениям властей выступил Дональд Трамп. Это связано с тем, что многие люди отказываются покидать свой дом.

Синоптики сообщили, что «Дориан» будет влиять на погоду на значительной части Атлантического побережья (в Джорджии, Южной и Северной Каролине и Вирджинии) в течение всей недели, пишет ГА.
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Тэги: ураган Дориан США

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