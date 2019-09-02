В ходе посещения столичной СШ № 93 Александр Лукашенко приказал повысить дисциплину в школе.

Фото пресс-службы президента

По его словам, дисциплина в школе сильно упала. В этой связи главе Минобразования, а также руководителям областей и Минска поставлены соответствующие задачи.

Лукашенко подчеркнул, что «школа — это храм», поэтому «туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем».

Он также поручил учителям организовать детей таким образом, чтобы «ваша школа была и впредь такой новой и красивой».