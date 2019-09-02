Определен окончательный состав сборной Беларуси по футболу

Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы УЕФА 2020 — белорусам предстоит сыграть с эстонцами и валийцами.

Фото с сайта АБФФ

Учебно-тренировочный сбор пройдет 2-10 сентября. Четвертого сентября сборная отправится в Таллинн, где шестого встретится со сборной Эстонии (начало в 19:00).

На следующий день подопечные Мархеля переберутся в Кардиф, где девятого сыграют с командой Уэльса (начало в 21:45).

В состав 23-х вошли:

вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер»), Максим Плотников («Динамо-Минск»);

защитники: Денис Поляков («Урал», Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Сергей Матвейчик («Шахтер»), Захар Волков (БАТЭ), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все — БАТЭ), Павел Нехайчик («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ»), Кирилл Печенин («Витебск»), Иван Бахар («Минск»);

нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Венгрия), Максим Скавыш (БАТЭ).