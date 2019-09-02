В Минске на улице Одинцова легковушка выскочила под троллейбус

Водитель легкового «Фольксвагена» госпитализирована с телесными повреждениями в результате ДТП, случившегося 2 сентября на улице Одинцова в Минске.

Легковушка ехала по улице Одинцова в направлении улицы Якубовского и напротив дома № 22 по улице Лобанка выехала на встречную полосу движения, где врезалась в троллейбус, двигавшийся по маршруту № 77.