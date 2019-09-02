В Минске на улице Одинцова легковушка выскочила под троллейбус

/ Происшествия
Просмотров: 1226

Водитель легкового «Фольксвагена» госпитализирована с телесными повреждениями в результате ДТП, случившегося 2 сентября на улице Одинцова в Минске.

Легковушка ехала по улице Одинцова в направлении улицы Якубовского и напротив дома № 22 по улице Лобанка выехала на встречную полосу движения, где врезалась в троллейбус, двигавшийся по маршруту № 77.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз, сообщает «Пост ГАИ».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП троллейбус Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск