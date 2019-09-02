Мезенцев: готовность к парафированию интеграционной программы — важнейший шаг в союзном строительстве

Посол РФ Дмитрий Мезенцев не располагает информацией о том, когда и где премьер-министры России и Беларуси парафируют обновленную программу действий по интеграции двух стран, однако считает продекларированную белорусской стороной готовность к этой процедуре одним из важнейших шагов интеграционного процесса.

В беседе с журналистами 2 сентября в Минске дипломат призвал «не мешать премьер-министрам или подменять их» в деле прохождения необходимых процедур. «Полагаю, что доклад, который сделал глава правительства Беларуси президенту страны о готовности к парафированию программы действий, — важнейший шаг в рамках реализации союзного строительства», — сказал он.

«Мне кажется, что мы видим сегодня последовательную и динамическую работу сторон, в том числе по разрешению тех сложнейших вопросов реализации единых подходов по десяткам направлений развития национальных экономик. Также важно понимать, что в преддверии 20-летия союзного договора эта работа имеет особое значение», — добавил Мезенцев.

23 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» глава белорусского правительства Сергей Румас сообщил, что обновленная программа действий по реализации союзного договора может быть парафирована премьер-министрами Беларуси и России в начале сентября.

По словам главы Совета министров, во время доклада 23 августа он проинформировал Александра Лукашенко, что эта программа практически согласована.

«С главой государства необходимо было обсудить несколько принципиальных моментов, которые заложены в этой программе, и, в принципе, глава государства одобрил подходы, которые согласовало правительство со своими коллегами, и мы во вторник (27 августа. — БелаПАН.) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения, для того чтобы уже в начале сентября — у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым — премьер-министры парафировали эту программу действий», — сообщил Румас.

Чиновник пояснил, почему важно парафирование документа: «Согласно этой программе действий, к 1 ноября в основном госорганы должны разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики. Если вкратце сказать суть этой программы, то реализация ее концепции будет означать исполнение следующего принципа: две страны — один рынок. В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ. Я понимаю, что это, наверное, происходит отчасти и потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положений этой программы. Но, я думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов, там, суверенитета и других».

Как заявил Румас, программа направлена на «реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок». «Предприятия на общем рынке должны работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители как основную часть затрат предприятий. Это одинаковая налоговая нагрузка, это одинаковые регуляторные требования к предприятиям», — отметил премьер-министр. Названный набор инструментов, сказал он, должен позволить белорусским предприятиям получить доступ на российский рынок и российским — на белорусский «без дополнительных барьеров».

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 9 августа по итогам встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса заявил, что России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции. По словам Орешкина, в течение месяца премьер-министры могут финализировать достигнутые договоренности.