Мезенцев: готовность к парафированию интеграционной программы — важнейший шаг в союзном строительстве

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Посол РФ Дмитрий Мезенцев не располагает информацией о том, когда и где премьер-министры России и Беларуси парафируют обновленную программу действий по интеграции двух стран, однако считает продекларированную белорусской стороной готовность к этой процедуре одним из важнейших шагов интеграционного процесса.

В беседе с журналистами 2 сентября в Минске дипломат призвал «не мешать премьер-министрам или подменять их» в деле прохождения необходимых процедур. «Полагаю, что доклад, который сделал глава правительства Беларуси президенту страны о готовности к парафированию программы действий, — важнейший шаг в рамках реализации союзного строительства», — сказал он.


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«Мне кажется, что мы видим сегодня последовательную и динамическую работу сторон, в том числе по разрешению тех сложнейших вопросов реализации единых подходов по десяткам направлений развития национальных экономик. Также важно понимать, что в преддверии 20-летия союзного договора эта работа имеет особое значение», — добавил Мезенцев.

23 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» глава белорусского правительства Сергей Румас сообщил, что обновленная программа действий по реализации союзного договора может быть парафирована премьер-министрами Беларуси и России в начале сентября.

По словам главы Совета министров, во время доклада 23 августа он проинформировал Александра Лукашенко, что эта программа практически согласована.


Румас: в программе действий по реализации союзного договора нет политических вопросов, которые будоражатся в СМИ

«С главой государства необходимо было обсудить несколько принципиальных моментов, которые заложены в этой программе, и, в принципе, глава государства одобрил подходы, которые согласовало правительство со своими коллегами, и мы во вторник (27 августа. — БелаПАН.) уже внесем главе государства проект этой программы для его одобрения, для того чтобы уже в начале сентября — у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым — премьер-министры парафировали эту программу действий», — сообщил Румас.

Чиновник пояснил, почему важно парафирование документа: «Согласно этой программе действий, к 1 ноября в основном госорганы должны разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики. Если вкратце сказать суть этой программы, то реализация ее концепции будет означать исполнение следующего принципа: две страны — один рынок. В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ. Я понимаю, что это, наверное, происходит отчасти и потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положений этой программы. Но, я думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов, там, суверенитета и других».


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Как заявил Румас, программа направлена на «реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок». «Предприятия на общем рынке должны работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители как основную часть затрат предприятий. Это одинаковая налоговая нагрузка, это одинаковые регуляторные требования к предприятиям», — отметил премьер-министр. Названный набор инструментов, сказал он, должен позволить белорусским предприятиям получить доступ на российский рынок и российским — на белорусский «без дополнительных барьеров».

В конце 2018 года Москва инициировала более тесную интеграцию России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 9 августа по итогам встречи глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса заявил, что России и Беларуси удалось снять практически все разногласия по вопросам интеграции. По словам Орешкина, в течение месяца премьер-министры могут финализировать достигнутые договоренности.
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия интеграция Персона: Дмитрий Мезенцев

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