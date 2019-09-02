Лукашенко провел урок в новой минской школе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября провел урок для учеников минской школы № 93, которая была торжественно открыта в микрорайоне Великий Лес.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Урок был посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее Беларуси и свое участие в развитии страны.

Глава государства вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом, сообщает пресс-служба президента.