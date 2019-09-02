Лукашенко провел урок в новой минской школе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября провел урок для учеников минской школы № 93, которая была торжественно открыта в микрорайоне Великий Лес.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Урок был посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее Беларуси и свое участие в развитии страны.

Глава государства вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом, сообщает пресс-служба президента.
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Тэги: День знаний открытие школы первый урок Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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