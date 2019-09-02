Лукашенко поручил, чтобы всех детей в школах кормили одинаково

Ликвидировать имеющиеся различия в рационе питания детей в школах поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. 2 сентября он участвовал в открытии новой школы в столичном микрорайоне Великий Лес.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В ходе знакомства главы государства со школой был поднят вопрос разницы в рационе питания некоторых категорий учащихся. В частности, из многодетных семей.

Питание этой категории в школе осуществляется за государственный счет и ограничено определенной суммой, что сужает возможности для выбора блюд по сравнению с учениками, питание которых оплачивают родители.

Лукашенко потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах.

«Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!» — сказал президент.