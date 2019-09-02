A1 раздает гигабайты трафика в обмен на старые гаджеты

Телеком-оператор A1 предлагает своим абонентам получить по одному бесплатному гигабайту интернет-трафика на месяц за каждое устаревшее, разбитое или поломанное мобильное устройство — кнопочный мобильный телефон, смартфон, планшет.

Модель, год выпуска и состояние мобильных устройств значения не имеют.

Абоненты, которые сдадут пять таких устройств, получат не только 5 ГБ интернет-трафика, но и возможность выиграть один из десяти iPhone XR, разыгрываемых каждую неделю со 2 сентября по 10 ноября.

Чтобы принять участие в розыгрыше , необходимо быть абонентом A1 (или стать им прямо в месте сдачи устройств), принести одновременно пять мобильных телефонов или планшетов в любой из магазинов А1 и сообщить сотруднику о своем желании принять участие в этом розыгрыше.

При этом можно сдать 5 устройств в первую неделю акции и получить целых 10 попыток стать обладателем нового iPhone XR.

Каждый абонент, сдавший менее пяти мобильных устройств, получит за каждое сданное устройство по 1 ГБ, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Мобильные телефоны и планшеты, собранные А1, будут отправлены на безопасную для окружающей среды утилизацию.