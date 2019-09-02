Высланного из Минска участника акции 27 июля задержали в Москве

В Москве задержали участника акции 27 июля Никиту Чирцова, которого выслали из Минска.

«Его доставили в ОВД Пресненского района. Сейчас адвокат от "ОВД-Инфо" Александр Борков пытается выяснить, где Чирцов. По словам сотрудников, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК)», — сообщает проект «ОВД-Инфо».

Ранее 22-летний Никита Чирцов был задержан в Минске. Милиционеры сказали молодому человеку, что в России его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти и участии в «массовых беспорядках». Однако официального подтверждения этой информации нет.

В итоге власти Беларуси запретили Чирцову въезд в страну на 10 лет и выслали его в Россию. Однако в аэропорту Домодедова молодого человека никто не задерживал.