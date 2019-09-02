Высланного из Минска участника акции 27 июля задержали в Москве

/ Происшествия
Просмотров: 66

В Москве задержали участника акции 27 июля Никиту Чирцова, которого выслали из Минска.

«Его доставили в ОВД Пресненского района. Сейчас адвокат от "ОВД-Инфо" Александр Борков пытается выяснить, где Чирцов. По словам сотрудников, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК)», — сообщает проект «ОВД-Инфо».

 

 

Ранее 22-летний Никита Чирцов был задержан в Минске. Милиционеры сказали молодому человеку, что в России его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти и участии в «массовых беспорядках». Однако официального подтверждения этой информации нет.

В итоге власти Беларуси запретили Чирцову въезд в страну на 10 лет и выслали его в Россию. Однако в аэропорту Домодедова молодого человека никто не задерживал.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: российская оппозиция митинг акция протеста ФСБ Персона: Никита Чирцов Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным

Глава МИД Украины назвал пребывание сограждан в Беларуси потенциально опасным

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем